Yolanthe doet ‘meest sexy shoot ooit’ voor FHM Magazine

,,Ik heb wel eens sexy shoots gedaan, maar nog nooit zoals deze. Ik doe eigenlijk nooit meer zulke pikante shoots, dus dat was wel even wennen. Je staat daar toch in een gazen rok met alleen een tandenborstel, haha. Maar ik weet dat het een chique, sensuele en arty foto wordt. Met die gedachte ben je gelijk al een stuk comfortabeler en was het heel erg leuk”, vertelt de brunette, die in maart 2019 bekendmaakte uit elkaar te zijn met Wesley Sneijder.



Volgens Yolanthe doet de fotoshoot haar denken aan de tijd dat ze de FHM 100-Sexiest verkiezingen won. ,,Toen we deze shoot deden dacht ik veel aan die periode. Het was een beetje alsof ik terug in de tijd ging. Een ontzettend leuke tijd waarin er in korte tijd ontzettend veel gebeurde in mijn werk- en privéleven.” Ondanks die herinneringen, staat Yolanthe nu stabieler in het leven, zo meent ze. ,,Ik ben wijzer geworden door te vallen en weer op te staan.”