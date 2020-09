Yolanthe Cabau zoent volgens Jim Bakkum beter dan zijn vrouw

Oproep tot boycot Netflix na première van omstreden Franse film Cuties

11:03 Netflix ligt opnieuw zwaar onder vuur vanwege de Frans film Cuties, die gisteren op het streamingplatform wereldwijd in première is gegaan. De film zou kinderen seksualiseren. Om die reden bood Netflix eerder al excuses aan vanwege de controversiële filmposter, met daarop vier jonge meisjes in korte broekjes en blote buik. Tegenstanders van de film roepen nu via Twitter onder vermelding van #CancelNetflix op de streamingdienst te boycotten.