Yolanthe Cabau mist geen seks, maar wel liefde

Yolanthe Cabau, die twee jaar geleden scheidde van voormalig voetballer Wesley Sneijder, heeft ‘tot nu toe’ nog geen behoefte gehad aan seks. Dat vertelt de actrice, die nu woont in Los Angeles, in gesprek met tijdschrift LINDA . ,,Ik heb vooral behoefte aan liefde. Een arm om me heen, als ik me rot voel.”

,,Als je het een tijd niet doet, raak je eraan gewend. Net als andersom: als je het veel doet, heb je juist behoefte aan meer. Het is inmiddels zo erg dat mijn zusje van 18 laatst tegen me zei: ‘Yo, dit is niet gezond, hoor.’” vertelt Yolanthe over haar seksleven in gesprek met Amerika-correspondent Michiel Vos.

Vos, die de afgelopen maanden in Nederland woonde en onlangs weer naar zijn vrouw in de Verenigde Staten vertrok, vertelt in het interview dat hij nog nooit is vreemdgegaan. Cabau is verrast. ,,Wat leuk om eens een man te ontmoeten die dat níét doet!” Het lijkt een sneer naar haar ex Wesley Sneijder. Kort na de breuk in 2019 zei de voetballer op Instagram dat hij het ‘meerdere malen verknald had’. Ook gonsde het van geruchten dat hij ontrouw was geweest. Het voormalige koppel is verder nooit op de reden van de breuk ingegaan.

Cabau heeft de rust van de coronatijd aangegrepen om de afgelopen twintig jaar dat ze in de schijnwerpers stond te verwerken en te genieten van haar zoon Xess, die ze kreeg met Sneijder. Dit jaar komt haar film Just Say Yes uit.

De nieuwe LINDA is vanaf woensdag verkrijgbaar.

Bekijk al onze video's over show en entertainment in deze playlist.