Yolanthe Cabau heeft 'tranen van geluk’ op verjaardag van zoontje Xess Xava

Zes jaar geleden werd Xess Xava geboren, dus vandaag blaast het jochie alweer zes kaarsjes uit. De tijd vliegt dan ook, stelt Cabau in een bericht op Instagram, waarin ze haar zoontje in het zonnetje zet door middel van een reeks foto’s.



De actrice, die momenteel in Liefde zonder grenzen te zien is, lag vanochtend in bed met haar zoontje en kon haar tranen niet bedwingen. ‘Ik lig hier te knuffelen met jou in bed en tranen in mijn ogen van geluk en de intense liefde die ik voel voor jou. Xess Xava, wat ben je een bijzonder mooi en puur zieltje en wat maak je mij gelukkig. Mama houdt super mega turbo veel van jou! Gefeliciteerd lief binkie van mij!’, aldus Cabau.



Tout bekend Nederland wenst het ventje een fijne verjaardag toe. ‘Gefeliciteerd lieve Xess! Wat een geluk heb jij dat mama jouw mama is, dat is je mooiste kado! Fijne dag vandaag’, schrijft Monique Westenberg. Ook Nicolette van Dam, Chantal Janzen en Nicolette Kluijver laten van zich horen.