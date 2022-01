Ye belooft nieuw album op 22 februari

Romee Strijd officieel ten huwelijk gevraagd in Zwitserse bergen

Romee Strijd (26) stapt in het huwelijksbootje. Dat maakt het Nederlandse topmodel vandaag bekend bij een reeks foto’s, waarop te zien is hoe haar vriend Laurens van Leeuwen officieel op zijn knieën is gegaan op een berg in Zwitserland. ‘I said yes’, jubelt Strijd.

25 januari