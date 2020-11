Y.M.C.A. opnieuw een hit na ongemakkelijk dansje Trump, Village People niet blij

Een onverwachte comeback van de Amerikaanse discogroep The Village People. Door niemand minder dan Donald Trump is de ongenaakbare discoklassieker Y.M.C.A. na ruim 40 jaar terug in de hitlijsten. Zanger Victor Willis is blij, maar niet zozeer met de aanleiding. ,,We hebben Trump gevraagd of hij wil stoppen met het gebruiken van onze muziek.”

Een twee minuten durende video van een dansende Trump op de onweerstaanbare klanken van Y.M.C.A. blijkt een wereldwijd succes. Het filmpje is in één dag al tientallen miljoenen keren bekeken en op sociale media als Instagram en Tiktok zijn er duizenden mensen die het waggelende, ietwat ongemakkelijke dansje tot in het kleinste detail proberen na te doen. Op Spotify en iTunes schiet Y.M.C.A. opeens als een raket de hitlijsten binnen.

,,Donald Trump doet wat Donald Trump doet”, reageerde zanger Victor Willis tegenover de BBC, toen hem gevraagd werd naar het dansje van Trump. ,,Ik heb hem nog nooit echt zijn handen zien opsteken en de YMCA zien maken. Hij heeft het veranderd in MAGA (red, Make America Great Again), of zoiets.”

Negeert verzoek

The Village People is trots dat Y.M.C.A. ook na ruim 40 jaar een tijdloze klassieker blijkt. ,,Ik vind het leuk dat fans van alle soorten, democraat of republikein, van ‘YMCA’ houden. Dat is iets waar ik heel blij mee ben. Maar wat betreft het steunen van Trump: ik steun Trump niet. Ik heb hem nooit gesteund. Daarom hebben we hem gevraagd te stoppen met het spelen van onze muziek tijdens zijn bijeenkomsten”, aldus oprichter Victor Willis.

Trump trekt zich helemaal niks aan van het verzoek van The Village People en plaatste vanochtend opnieuw een video met muziek van de popgroep, met een hoge notering in iTunes als resultaat. ,,Sorry haters, maar ere wie ere toekomt”, schrijft zanger Willis vandaag op zijn Facebook. ,,Dankzij de Trump-campagne staat Y.M.C.A. voor het eerst sinds 1978 weer bovenaan een Billboard-chart. Het was echter een hele gekke rit, dus ik ben blij dat de Trump-campagne weer voorbij is”, besluit de zanger.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Bekijk hieronder al onze video's over de Amerikaanse verkiezingen: