Xelly knipt haar lokken zonder pardon af en Doutzen voelt babybuik van zus

‘Politiek incorrecte’ show van Theo Maassen valt in de smaak bij de kijker

30 augustus Bij de recensenten zorgde Theo Maassen al voor verdeeldheid: NRC vond zijn show plat, seksistisch en racistisch, deze site beoordeelde de voorstelling juist met vijf sterren. Die geluiden waren gisteravond ook op social media te zien, toen Situatie Gewijzigd voor het eerst op tv te zien was. Maar het merendeel van de reacties was toch positief: ‘Koning Theo Maassen', schreef collega-cabaretier Jochem Myjer in een tweet met 500 likes,