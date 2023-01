Xander Vrienten brengt samen met Trijntje ode aan vader Henny: ‘Zijn dood valt me zwaar’

UPDATE Coldeweij­er deelt gesprek met Jaimie Vaes na geweldsin­ci­dent Lil Kleine: ‘Met hoofd tussen deur’

Yvonne Coldeweijer heeft het telefoongesprek dat ze had met Jaimie Vaes na het beruchte geweldsincident met Lil Kleine woensdagavond online gezet. Ze deed dit naar aanleiding van het nieuws dat het Openbaar Ministerie heeft besloten Lil Kleine niet langer te verdenken van poging zware mishandeling. ,,In de geluidsopname kun je horen dat er bewust aan mij is verklaard dat haar hoofd tussen de deur heeft gezeten.”

13:55