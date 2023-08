Wurgende horrorhit Talk to me is de Evil dead voor de TikTok-generatie

recensieHet terecht gehypte Talk to me , vanaf donderdag in de bioscoop, laat zien wat er kan gebeuren als eeuwig met mobieltjes gewapende, maar kwetsbare tieners elkaar min of meer dwingen mee te doen aan een spelletje geesten oproepen. Gelukkig is het geen zedenpreek. Deze Australische lowbudgetproductie doet vooral wat een horrorfilm behoort te doen: de kijker in een wurggreep houden.

Het spelletje in kwestie wordt gespeeld met een eeuwenoude gebalsemde hand - waar die precies vandaan komt, zien we vast in een nu al aangekondigd vervolg - en is doodeenvoudig: je geeft het een handdruk, zegt ‘talk to me’ en ergens in de ruimte verschijnt een geest. Roep vervolgens ‘I’ll let you in’ en de overledene neemt bezit van de deelnemer. Dat je dit niet in je uppie doet, heeft alles te maken met een niet te onderschatten risicofactor. Na 90 seconden bestaat namelijk de kans dat je de geest nooit meer kwijtraakt. Iemand moet je dus tijdig weer ‘wakker schudden’.

Het is om nog een heel andere reden geen solo-operatie. De seances gaan gepaard met veel drank en moeten natuurlijk met mobiele telefoontjes worden vastgelegd en gedeeld op platforms als TikTok en Snapchat. De groepsdruk is enorm. Wie niet durft, is een mietje en wordt door de giechelende menigte alsnog overgehaald. Talk To Me is zo óók een schets van generatie Z (de zogeheten ‘zoomers’) vol onzekere ‘zie mij alsjeblieft staan’-jongeren.

‘Elevated horror’

Films in het griezelgenre willen tegenwoordig meer zijn dan alleen ‘eng’. Horror drijft op metaforen of maatschappijkritiek. Get out uit 2017 is de trendsetter. De film over een zwarte jongeman die zijn witte schoonouders ontmoet en een luguber complot ontdekt, is beslist horror. Maar ook een film vol satirische elementen en thema’s als racisme en de angst voor het onbekende. Het recente His house (Netflix) is een spookverhaal, maar gaat ook over vluchtelingenproblematiek en Relic (Apple TV+) draait om een eng oud vrouwtje, maar gaat eigenlijk over alzheimer.

‘Elevated horror’ luidt de verzamelnaam. Ook Talk to me is meer dan dan alleen bangmakerij. Jezelf overgeven aan een geest (of demon?) is eng en - zo wordt snel duidelijk - gevaarlijk. Maar het is ook spannend en zelfs verslavend à la een partydrug. Daar komt groepsdruk óók om de hoek kijken. Het geeft de Australische film van de debuterende Philippou-broers, bekend van het populaire YouTube-kanaal RackaRacka en dus geworteld in de generatie die hier onder het vergrootglas ligt, beslist meerwaarde.

Rouwverwerking

Het is natuurlijk wachten tot het fout gaat en áls dat gebeurt, schiet de trein op glorieuze wijze van de rails. Sommige deelnemers van het spelletje worden achtervolgd door bovennatuurlijke visioenen en ongewild aangezet tot acties met desastreuze gevolgen. Hierdoor worden ze gedwongen te kiezen wie ze kunnen vertrouwen: de doden of de levenden. Vooral Mia (het nu nog onbekende talentje Sophie Wilde die we absoluut in de gaten moeten houden) krijgt het zwaar. Het meisje worstelt met de recente dood van haar moeder die vanuit het hiernamaals met adviezen komt, die je misschien beter níet kunt opvolgen.

Verslaving, mentale problemen, rouwverwerking; Talk to me werkt als allegorie op meerdere niveaus. Wie daar geen boodschap aan heeft, ziet ook gewoon een vakkundig gemaakte horrorprent die de kunst verstaat met weinig hocus pocus een uiterst benauwend sfeertje op te roepen. Laat het vervolg op deze Evil dead voor de TikTok-generatie maar snel komen.

Regie: Danny en Michael Philippou. Hoofdrollen: Sophie Wilde, Miranda Otto, Joe Bird en Marcus Johnson

