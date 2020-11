Woody Allen: Verkiezing is te bizar voor woorden

Net als zijn landgenoten volgt Woody Allen de ontwikkelingen van de Amerikaanse presidentsverkiezingen op de voet. ,,De televisie staat vrijwel de hele dag aan, maar ik kijk slechts af en toe. Wat er nu gebeurt is te bizar voor woorden”, laat de filmregisseur per telefoon vanuit zijn NewYorkse appartement weten.

Wie de strijd moet winnen is voor Allen zonneklaar. ,,Joe Biden. Ik ben al mijn hele leven Democraat, dus dat is niet zo moeilijk. Bovendien moet er een einde komen aan de catastrofe die wij de afgelopen vier jaar hier hebben meegemaakt.” De 84-jarige voegt er aan toe: ,,Dit is zeker een van de belangrijkste verkiezingen die ik in mijn leven heb meegemaakt.”



Allen is vooral geraakt door wat het coronavirus heeft aangericht in zijn stad. ,,Het leven is hier nog steeds ontwricht. Ik probeer wel elke dag een wandeling te maken, maar er is nergens waar ik naar toe kan gaan. De restaurants en de theaters zijn dicht. Ik eet graag buiten de deur met vrienden, dat is er al maanden niet van gekomen.”



Onzeker

Ook heeft Allen, wiens nieuwe film Rifkin’s Festival in december in de Nederlandse bioscopen verschijnt, een nieuwe filmproductie moeten afzeggen. ,,We zouden in Parijs gaan filmen maar dat is natuurlijk voorlopig niet mogelijk. Ook schreef ik een theaterproductie waar voorlopig niets mee gebeurt.”

Thuiswerken hoort bij het leven van Allen, maar het toch verlamt de huidige situatie zijn productiviteit. ,,Ik vraag me af of het zin heeft om iets nieuws te schrijven aangezien het heel onzeker is of het ooit nog verfilmd gaat worden. Ik ben ook bang voor de toekomst van de bioscoop. Mensen zijn inmiddels zo gewend geraakt aan het thuiskijken, dat ik mij afvraag of zij ooit nog zo regelmatig naar de filmtheaters gaan als voorheen.”