Woningoverval Gordon staat los van ‘Rolexbende’

Utrecht maakt zich op voor sobere uitreiking Gouden Kalveren

10:08 De 40e uitreiking van de Gouden Kalveren gaat vanavond vanwege de coronacrisis met een stuk minder spektakel gepaard dan voorgaande edities. In de Stadsschouwburg in Utrecht worden de prestigieuze filmprijzen in een bescheiden ceremonie uitgereikt. Wel wordt de rode loper uitgerold en zijn veel genomineerden aanwezig, al is de zaal dit jaar uiteraard een stuk minder vol.