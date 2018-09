'Wonderkind' Davina Michelle scoort hit na optreden Beste Zangers

,,Davina is een wonderkind'', zei Glen Faria na het optreden van de zangeres. De rapper stond deze week centraal in het populaire NPO 1-programma en dus zongen zijn collega's zijn favoriete nummers.



Voor Davina, die liever niet in het Nederlands zingt, was het de spannendste aflevering. ,,Is dit wel wat, is dit wel leuk, daar was ik echt onzeker over'', zei de YouTuber. Faria vond het zeker wat. Al na de eerste noten biggelde een traan over zijn wang. Zijn enthousiasme werd gedurende haar optreden alleen maar groter. ,,Oh my god!'', riep hij meermaals lyrisch uit.



Uiteindelijk koos de rapper Michelle Hoogendoorn, zoals Davina eigenlijk heet, als winnaar van de aflevering. Vooral omdat hij haar optreden technisch zo goed vond. Hij vindt het zelf altijd al moeilijk om de coupletten te rappen, maar Davina deed het 'freestylend' volgens hem geweldig. ,,Dat is gewoon bruut talent.''



