Woeste Robert Jensen scheldt Faberyayo de huid vol: ‘Je bent een blowende loser!’

Robert Jensen (46) heeft vandaag met grote bewoordingen de oorlog verklaard aan Pepijn Lanen, beter bekend als Faberyayo van De Jeugd van de Tegenwoordig . Volgens Jensen zet de 36-jarige rapper hem weg als een complotdenker en een haatdragende man en zou hij hem om die reden moeten aanklagen. ,,Het is ongelooflijk wat deze leugenaar allemaal over mij roept.”

Met flink wat emotie en grote verontwaardiging reageert Jensen vandaag op de beschuldigingen die Faberyayo aan zijn adres uitte. De JVT-ster vertelde tegen Tim den Besten, in zijn programma Tims tent: maar dan in een bungalow met sterren gekscherend dat Jensen gelooft dat de aarde plat is en dat hij met zijn stellige opvattingen over politiek en het klimaat alleen maar voor een negatieve sfeer zou zorgen.

‘Absurd!’

In zijn nieuwste podcast neemt Jensen uitgebreid de tijd om het artikel te ontleden en Faberyayo aan te vallen op zijn uiterlijk en zijn visie op de Nederlandse samenleving. ,,Dit is dus wat drugs met je doen”, aldus Jensen. ,,Slappelingen en losers zoals hij kun je niet serieus nemen.”

Faberyayo is geen fan van Jensen en vertelde in het tv-programma van Den Besten met een knipoog dat de rechtsgeörienteerde presentator gelooft dat de aarde plat is. Jensen neemt die opmerking uiterst serieus. ,,Luister naar al mijn podcasts. Kijk naar al mijn tv-shows. Ik heb nog nooit beweerd dat de aarde plat is. Een absurde beschuldiging! Ik daag hem uit om met bewijs te komen. Hij gaat het niet vinden, zeg ik je.”

‘Wat een idioot!’

Volgens Jensen is Faberyayo een ‘regelrechte leugenaar’ die ‘gedrogeerd door het leven gaat’. ,,Deze man wil mij framen als een of andere freak en conspiracytheorist. Wat een idioot!”, raaskalt Jansen, waarna hij met zijn vuist op tafel slaat. ,,Wij kijken naar dingen zoals ze echt zijn. Met een hoop humor en intelligentie snijden wij belangrijke onderwerpen aan.”