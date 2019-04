Woeste Lil’ Kleine gooit microfoon weg en steekt middelvingers op naar dj

In de video is niet te verstaan wat er wordt gezegd, maar één ding wordt wel duidelijk : Lil’Kleine is boos. Te zien is hoe de Amsterdammer zonder T-shirt op het podium staat als hij plots zijn show voor gezien houdt. Hij loopt eerst naar de dj-booth, keert zich dan om en gooit vervolgens zijn microfoon het publiek in. Daarna loopt hij weer terug naar de dj, pakt iets van de booth en gooit dit baldadig op de grond. Niet veel later steekt hij zijn middelvingers op richting de dj.



De reden van de uitbarsting zou te maken hebben met het verzoek dat Lil’ Kleine zijn concert moest stoppen, zo stellen meerdere bronnen. Lil’ Kleine is in ieder geval niet boos op de festivalbezoekers van het evenement TIKTAK. De toekomstige vader maakt zelfs na zijn opmerkelijke actie een buiging naar het publiek en deelt handkusjes uit. Het management van Lil’ Kleine was op dit moment niet bereikbaar voor commentaar.



Het is overigens niet de eerste keer dat Lil'Kleine woedend het podium verlaat. Vorig jaar kreeg de rapper tijdens een show in Hengevelde bier naar zijn hoofd gegooid. Dat pikte hij niet en dus besloot hij zijn optreden te staken. ,,Ik ga jullie een mop vertellen. Ik sta hier 10 seconden en heb 15.000 euro verdiend", sprak hij het publiek toe.