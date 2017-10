Withuis' biografie van Juliana wordt mogelijk tv-serie

Tina de musical: nog steeds een vriendin van haar lezers

9:01 Toen Tina in 1967 voor het eerst in Nederland verscheen, heette het stripblad 'Het grootste weekblad voor meisjes.' Nu, 50 later, is het motto gewijzigd in 'Altijd een feestje'. Maar als wekelijkse uitgave voor meisjes of - eigentijdser - meiden heeft Tina de tand des tijds doorstaan en is zij nog altijd een rolmodel voor geabonneerde 8 tot 12-jarigen.