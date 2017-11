‘Within Temptation-zangeres Sharon den Adel serieuze optie Songfestival’

Al vijf dagen staat de website van gothic-formatie Within Temptation op zwart. En dat blijft nog even zo. ‘Officieel bericht van Sharon den Adel volgt op vrijdag,’ meldt de enige tekst. Waarover die gaat? Het management van de band wil niets loslaten. Fans vrezen voor het einde van de groep. Maar mogelijk is Den Adel (43) in de markt om voor Nederland naar het Eurovisie Songfestival in Lissabon te gaan. Enkele jaren terug liep een poging van AVROTROS om Within Temptation te strikken voor het liedjesfestijn nog op niets uit. De omroep polste de interesse, maar de groep wees het aanbod destijds nog beleefd van de hand.



Volgens bronnen uit de wereld van de nederpop is het zeker niet uit te sluiten dat de zangeres van gedachten is veranderd. Een van hen zegt: ,,Sharon heeft het festival destijds uitgesloten omdat ze dacht dat deelname Within Temptation zou vervreemden van zijn hardcore fans. Nu Sharon enkele solo-uitstapjes heeft gemaakt, onder meer als zangeres op een nummer van deejay Armin van Buuren, zou dat bezwaar wegvallen. Het leverde bij de Within Temptation-fans weinig problemen op.’’