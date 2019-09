Winnares Prins Claus Prijs is rolmodel voor jonge generatie Soedanese kunstenaars

RTL vervangt Anita Meyer door hiphop in tune Het Spijt Me

4 september Dat Anita Meyers Het Spijt Me niet zou terugkeren in de nieuwe versie van de tv-klassieker maakte presentatrice Caroline Tensen gisteren al bekend bij Jinek, maar nu is duidelijk wat de nieuwe tune van het programma wel is geworden. In plaats van de klassieke variant is er gekozen voor hedendaagse hiphop.