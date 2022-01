Winnaar De slimste mens had Jan Rot overwinning gegund: ‘Hij wist zo ontzettend veel’

Met gebalde vuisten, een oerkreet en in een douche van confetti vierde Jacob Derwig vanavond zijn overwinning in De slimste mens. Na de mooie woorden van de vorige winnaar Lisa Loeb, die de trofee kwam uitreiken, droeg hij de zege op aan zijn dochter Kee, die hem ertoe had aangespoord ‘nu eens mee te doen’. Vervolgens wendde hij zich rechtstreeks tot de kijker om als eerste winnende acteur te vertellen dat ‘acteurs blijkbaar meer kunnen dan alleen teksten leren’; en nog belangrijker: ,,Het zou ontzettend fijn zijn, voor mij, maar voor de hele beroepsgroep, als u, Nederlands publiek, in 2022 weer kaartjes koopt voor het theater. We konden veel voorstellingen vorig jaar niet spelen, maar we hebben u nodig.”