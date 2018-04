Winkels Kardashians definitief dicht

,,We hebben als familie onze eerste winkel geopend in 2006 en hebben er herinneringen voor het leven opgedaan", schrijft de socialite. ,,Het is een groot deel van ons leven geweest, en we hebben ervan genoten Dash te runnen, maar in de laatste jaren hebben we allemaal individueel ontwikkelingen doorgemaakt. We zijn druk met plannen voor onze eigen merken, naast het moederschap en het balanceren van werk en familie. We voelen dat het tijd is om verder te gaan.''

Het trio opende de eerste Dash-winkel in hun woonplaats Calabasas. Die zaak verhuisde later naar Los Angeles. De winkel speelde een grote rol in de eerste jaren van hun realityserie Keeping Up With The Kardashians. Toen de zussen filialen openden in New York en Miami, maakten ze daar spin-offs van het programma van. Het afgelopen jaar was het al dan niet sluiten van de zaken meerdere keren onderwerp van gesprek in de realityshow.

De winkel in New York sloot al in 2016 de deuren. Wanneer het doek voor de zaken in Miami en LA precies valt is nog niet bekend.