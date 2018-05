Willie Nelson weer ziek van podium af

De zanger kwam op in Charlotte, hing zijn gitaar om en stapte vervolgens het podium weer af. Voor hij dat deed, gooide Willie wel nog zijn hoed het publiek in. Volgens Live Nation had Willie iets onder de leden en was hij simpelweg niet in staat om op te treden. Een woordvoerder van de zanger liet weten dat Willie last van zijn maag had, maar vandaag wel weer fit genoeg is om op het podium te staan.



Willie kampt al langer met gezondheidsproblemen. Hij kapte in januari een concert in San Diego na een paar minuten af wegens ademhalingsproblemen. Vervolgens schrapte hij al zijn optredens in februari vanwege een flinke verkoudheid of griep. In maart maakte Willie bekend vanaf eind mei weer op tournee te gaan, het concert van zaterdag was pas het tweede van die reeks.