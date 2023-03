William Spaaij wordt voor de eerste keer vader: ‘Verguld van geluk’

Dennis Schouten trekt zich terug, Yvonne Coldeweij­er neemt zijn plek in

Dennis Schouten heeft woensdag in een aflevering van zijn YouTubeshow Roddelpraat voor het eerst gesproken over het incident in Enschede van afgelopen weekend en raakte daarbij geëmotioneerd. Schouten raakte vrijdagnacht gewond aan zijn gezicht in bar Aspen Valley. Volgens hem gebeurde dat zonder reden. De presentator deed aangifte.