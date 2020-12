William Rutten: ‘Bij Bibi dacht ik: zij ligt er na twee of drie afleveringen uit’

William Rutten herinnert zich nog goed hoe sommige collega-fotografen een paar jaar geleden reageerden op Het Perfecte Plaatje. Schamper. Met dedain. ,,Te commercieel, vonden ze. Ze haalden hun neus op voor het programma, maar staan nu in de rij om gast-jurylid te worden”, glimlacht ‘s lands bekendste fotograaf.

Het Perfecte Plaatje is sinds 2016 hét programma voor fotograferende bekende Nederlanders die in een afvalrace uitmaken wie de beste is. Het programma is dit seizoen een regelrechte kijkcijferhit. ,,Met uitgesteld kijken erbij haalden we soms wel twee miljoen per aflevering. Natuurlijk, corona, veel mensen zitten thuis. Ze gaven het een kans en bleven kijken. Dan hoorde ik weer: ‘Ik wist niet dat het zó leuk was’. Ik denk dat we een half miljoen kijkers meer hadden”, stelt Rutten, die samen met Cynthia Boll de jury vormt.

Het is elk jaar weer een welkome klus voor William Rutten, die al jaren geldt als de celebrityfotograaf van Nederland. Hij had eerder buitenlandse sterren als Mick Jagger, Angelina Jolie, Bruce Springsteen, Paul McCartney, Sting en Bono voor zijn lens. Met zijn tentoonstelling Face It toonde hij afgelopen zomer tachtig portretten van bekende Nederlandse mannen, waarvan vandaag een boek verschijnt.

Perfecte groep

,,Ik werk bijna dagelijks met BN’ers. Hoe vaak ik dan niet hoor: ‘Ik zou het ook wel leuk vinden om mee te doen’. Dan geef ik die naam weer door aan Sebastiaan Spaan, het grote opperhoofd. Hij weet elk jaar weer een perfecte groep samen te stellen. Dat is knap, want je moet toch acht of dit seizoen zelfs tien agenda’s van BN’ers met elkaar afstemmen. En mensen vergeten dat wel eens, maar er wordt opgenomen in een periode van negen maanden”, aldus Rutten die ‘wel eens een dj in het programma zou willen zien’. ,,Of iemand als Thomas Acda.”



Dit jaar deden tien in plaats van acht kandidaten mee, onder wie Janny van der Heijden, Raymond van Barneveld, Bert van Leeuwen, Miljuschka Witzenhausen, Victoria Koblenko en de twee finalisten van vanavond, Bibi Breijman en Stefano Keizers. ,,De beste groep ooit. In het eerste seizoen stak Humberto (Tan) er met kop en schouders bovenuit, maar dit jaar hadden we er wel vier, vijf van dat hoge niveau.”



Het Perfecte Plaatje was dit seizoen een gevarieerde cocktail van amusement. Van ongemak (de naaktshoot van Bert van Leeuwen) en blunders (darter Barney) tot fraaie locaties (De Waddeneilanden), lol (‘Tijl Beckand is de perfecte presentator van dit programma’) en tranen. ,,Soy Kroon was ontroostbaar toen hij afviel. Er is nog nooit zoveel emotie getoond”, vindt Rutten.

Finalemateriaal

En Raymond van Barneveld zag hij ver komen: door een onscherpe foto viel hij af. ,,Ik heb genoten van hem. Raymond was nooit finalemateriaal, maar hij deed het hartstikke goed. Die onscherpe foto was een misser. Te snel tevreden. Dat had Art Rooijakkers ook. Een beetje gemakzucht. Als je dit programma wil winnen, moet je er echt voor gaan. Blijven investeren. Tussendoor met fotografen meelopen, YouTube filmpjes kijken. De luie kandidaten vallen als eersten af.”



,,En Bert… Tja, wat hebben we gelachen met zijn naaktshoot. Een cadeautje. Uitgerekend een model met een enorme piemel. Bert fotograferen met rooie wangen. Hij voelde zich zo ongemakkelijk. Hilarisch gewoon. En het allermooiste: hij heeft een van de meest sexy schoondochters van Nederland.”



Vaker dan ooit hoorde Rutten mensen over Het Perfecte Plaatje. Op straat, in zijn directe omgeving en op social media. ,,Honderden miljoenen mensen fotograferen. Een mobieltje is tegenwoordig een fototoestel waarmee je ook kunt bellen. Niet andersom. Niet voor niets koopt iedereen elk jaar een nieuwe: voor verbetering van de camera. Door dit programma hoop je dat mensen de stap maken naar een echt toestel. Daar kun je zoveel meer uithalen.”

Napraatje

Hij betreurt wel dat Het Perfecte Plaatje een ‘napraatje’ ontbeert, zoals bij Expeditie Robinson of Wie is de Mol. ,,RTL laat dat een beetje liggen. Ontzettend jammer. Voorheen had elk programma een eigen social media-kanaal. Nu is dat ondergebracht onder één algemeen kanaal. Daardoor ontbreekt de diepgang, terwijl dit programma dat juist verdient. Kijkers willen meer weten. Over de techniek, de aanpak, de uitslag. Ik doe dat nu regelmatig op mijn eigen Instagram-pagina. Zo’n filmpje na de vorige uitzending wordt honderdduizend keer bekeken.”



Vorige week gaf hij, op zijn eigen socials, ook uitleg over de exit van finalist Janny van der Heijden. ,,Soms kies je een verkeerde foto, dat kan. In het programma komen we daar nog op terug. Daar is wel ruimte voor omdat we een half uur erbij hebben gekregen dit seizoen. Janny had veel betere foto’s op haar camera. Ik denk zelfs dat ze daarmee nog verder had kunnen komen. Daar kom ik dan op mijn eigen Instagram-pagina op terug.”



Rutten noemt de eindstrijd tussen Bibi Breijman en Stefano Keizers ‘de spannendste en sterkste ooit’. ,,Wie had vooraf gedacht dat zij in de finale zou staan? Bij Bibi dacht ik: zij ligt er na twee of drie afleveringen uit. Ze leek nogal ongeïnteresseerd bij de eerste twee opdrachten, maar ze pakte het op. Ze deed iets met de commentaren, luisterde goed en ontwikkelde zich heel knap. Ze stond te vloeken en te tieren, te zeuren en te zaniken. Eigenlijk alles wat een echte fotograaf ook doet, haha.”



En die andere finalist, Stefano Keizers? ,,Vonden veel mensen een rare snuiter en ik was zelf ook benieuwd, maar hij heeft ons allemaal ingepakt. Wat zijn we gaan houden van die gast. Open, eerlijk, lief en zo out of the box, niet normaal creatief. Eerder een kunstenaar dan een fotograaf. Ze zijn zo aan elkaar gewaagd. Deze twee vormen echt de perfecte match in de finale. Het had niet mooier gekund.”

Het Perfecte Plaatje, vanavond om 20.30 uur op RTL 4

