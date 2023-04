William en Catherine vieren vijfde verjaardag prins Louis met nieuwe foto’s

Gordon 'emotioneel en mentaal gebroken' terug naar Nederland: 'Raadsel waarom iemand zoiets doet’

Gordon is onderweg naar Nederland na de veelbesproken breuk met de 24 jaar jongere Gavin Rozario. Op Instagram schrijft hij dat hij ‘emotioneel en mentaal gebroken’ is. ‘Geen enkel contact meer hebben na vier maanden dag in dag uit is alsof er iemand overlijdt.’