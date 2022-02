Willems vader telde 25.000 euro per jaar neer voor de school van zijn zoon. Status, hè?

Recensie Will Smith scoort als vader van de Williams-zus­jes

Twee Oscars - de uitreiking is eind maart - lijken al vergeven. Het moet raar lopen wil Kristen Stewart geen goud pakken voor haar Prinses Diana-vertolking in Spencer. Hetzelfde geldt voor Will Smith die in King Richard zonder twijfel de beste rol uit zijn veelzijdige carrière neerzet.

