Willem 'Judas' Holleeder op de planken

Altijd over je schouder moeten kijken uit angst voor een aanslag op je leven. Je baan kwijt, je huis weg, je kleinkinderen kun je amper zien, een normaal mens kan zich van het leven van Astrid Holleeder nauwelijks een voorstelling maken. En toch is dat precies wat regisseur Johan Doesburg en scenarioschrijfster Sophie Kassies gaan doen.

Astrid Holleeder, de zus van de beruchte crimineel Willem, beschreef in 2016 in het boek Judas in 576 pagina’s haar leven. De rode draad in het beklemmende relaas: hoe ze besloot te getuigen tegen haar oudere broer en – vooral – welke gevolgen dat had voor haar dagelijks leven. ,,Het is een familietragedie en tevens een bevrijdingsverhaal’’, zegt Kassies (59). ,,Ze breekt los van haar alcoholische vader die de boel kort en klein slaat en bevrijdt zich ook van het beklemmende milieu in de Jordaan, waar je toen als vrouw alleen huisvrouw kon worden. Het is de vraag of ze zich ook kan bevrijden van Willem, met wie ze zich haar leven lang verwant heeft gevoeld. In hun ambitie, intelligentie en gedisciplineerdheid lijken ze erg op elkaar. Hoe zwaar is het emotioneel voor haar? Je verraadt niet alleen je broer, maar ook jezelf.’’

Een eerste versie van het stuk, een beschrijving van de scènes nog zonder dialogen, legde Kassies voor aan Astrid. ,,Ze was er blij mee.’’ Holleeder werd niet alleen gekend in het voornemen haar boek te bewerken tot een toneelstuk, ze werd er ook bij betrokken. De gewezen strafrechtadvocate (ze legde noodgedwongen haar werk neer uit angst voor represailles van haar broer) kijkt mee met het script en was aanwezig bij de audities. ,,Ze zat in de lichtcabine, zodat ze vanaf het toneel niet te zien was’’, beschrijft Kassies, die meerdere ontmoetingen had met Astrid. ,,Altijd op haar voorwaarden. Moest ik ergens heen komen, waar ze dan opeens opdook. Zij kan niet anders, dat lees je ook veelvuldig terug in het boek.’’

De voorstelling is geheel vanuit het perspectief van de vrouwen geschreven. Vier actrices vervullen de rollen van Astrid (Renée Fokker), Sonja (Margo Dames), hun moeder Stien (Trudy de Jong) en de dochter van Astrid (Eva van de Wijdeven, zie kader). Willem komt in het stuk als personage niet in het stuk voor, maar net als in het boek zal zijn schaduw er voortdurend boven hangen.

Astrid mag de afgelopen weken druk zijn geweest met haar getuigenis in de lopende rechtszaak tegen haar broer, ze maakte tijd vrij voor zowel de makers als de actrices. De tips die Kassies van Astrid krijgt zijn vooral van praktische aard. ,,Haar nicht heet Francis. Maar spreekt ze die naam uit als Fréncis, of als Fráncis?’’

Het wil niet zeggen dat Holleeder vetorecht heeft over de toneelversie van Judas. ,,Ik volg het boek behoorlijk, maar heb tegen Astrid gezegd dat ik soms de waarheid geweld moet aandoen om het in het theater over te brengen’’, zegt Kassies, die een voorbeeld aandraagt: ,,Astrid zei dat haar moeder nooit vragen stelt, dat zijn ze gewend in de familie. Wie niets weet, kan niets doorvertellen. Zo strikt kan ik het in de voorstelling niet volhouden.’’

Of Astrid komt kijken bij de première (20 september) in het Amsterdamse theater de Meervaart? Kassies weet het niet, mág niet eens weten. Zo ziet Astrids leven er nu eenmaal uit. ,,Ik kan alleen hopen dat ze een keer komt kijken. Ze is goed in incognito ergens opduiken. Maar ik denk dat ik het achteraf pas hoor als ze is wezen kijken. Dan kan ik alleen maar hopen dat ze haar zegen geeft. Ik wil dat Astrid tevreden is.’’

Personages

Drie van de vier personages in de theaterversie van Judas zijn op waarheid gebaseerd. Eva van de Wijdeven (33) heeft een aparte rol, zij kruipt in de rol van de dochter van Astrid. Miljuschka Witzenhausen is voor veel Nederlanders geen onbekende; ze maakte naam als tv-presentatrice, tegenwoordig bij RTL.



,,Ik voelde me belemmerd om over haar te schrijven omdat mensen een beeld van haar hebben. Ik heb daarom een fictieve dochter in het script opgenomen’’, verklaart schrijfster Sophie Kassies.



Van de Wijdeven, bekendheid van onder meer Dunya & Desie en Celblok H, speelt de rol van dochter Sam. Meteen nadat ze was benaderd begon de actrice te lezen in het boek. ,,Ik ben nu halverwege. Wat op mij veel indruk maakt: de beschrijving van de thuissituatie. Hoe Astrid en ook haar broer onder druk en met veel angst zijn grootgebracht. Daar wist ik het fijne niet van. Ze groeiden op als soulmates, maar werden ook rivalen. Dat contrast maakt het enorm fascinerend.’’