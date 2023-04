Willem-Alexander imiteert soms zijn opa prins Bernhard, prinsessen vinden dat ‘erg geestig’

Koning Willem-Alexander imiteert voor zijn dochters weleens zijn grootvader, prins Bernhard. Dat vertelt hij in de podcast Door de ogen van de Koning aan interviewer Edwin Evers, die in zijn tijd bij Radio 538 geregeld de lachers op zijn hand kreeg met zijn Bernhard-persiflage.

Evers merkt in het zesde deel van de podcast op dat hij de koning mag interviewen ‘ondanks het feit dat ik uw grootvader nog wel eens een keer nagedaan heb’. Willem-Alexander zegt daarop dat hij de imitaties ‘fantastisch’ vond. ,,Ik vind het ontzettend geestig, dat maakt toch helemaal niet uit? Dat is het mooie van persiflages.”

Daarna geeft hij toe dat hij ‘het zelf ook nog weleens doet’. Evers reageert verbaasd. ,,Ho wacht even, nu gaan we een leuke afslag nemen. Wat doet u zelf ook nog weleens?” De vorst legt uit dat hij het imiteren ‘weleens bij de kinderen doet’. Dan vragen de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane: ,,Nou, doe je grootvader nog eens na.” ,,En dan vinden ze het ook wel erg geestig.”

Evers probeert de koning zover te krijgen dat hij in de podcast laat horen hoe ‘zijn’ Bernard klinkt, maar Willem-Alexander laat zich niet uitlokken. ,,Ik doe dat dus bij de kinderen.” Hij snapt dat Evers ‘het jammer vindt’ dat hij zich niet laat verleiden tot een imitatie. ,,Zo goed als u het deed kan ik het toch niet.”

Zo deed Edwin Evers prins Bernhard na...

Willem-Alexander vertelt in de podcast ook vol enthousiasme over zijn werk als KLM-piloot. Alleen dat de vliegers tegenwoordig geen pet meer dragen ‘is wel een dingetje’. ,,Ik heb daar ook met de toenmalige ceo Leo van Wijk een hele discussie over gehad. Want ja, het uniform en de pet stralen natuurlijk ook een zeker gezag uit, wat belangrijk is, ook in een vliegtuig, want uiteindelijk zijn de piloten verantwoordelijk voor de veiligheid van de passagiers, het vliegtuig en de bemanning”, verhaalt de koning. ,,Leo van Wijk vond: nee, je moet juist benaderbaar zijn en als je een pet op hebt ben je niet benaderbaar.”

Onder KLM-pet schuilen

Voor de koning was onder zo’n pet schuilen ‘een hele makkelijke manier’ om omgezien naar de grondstewardess te gaan om daar te laatste informatie te krijgen met betrekking tot de passagiers en de vlucht. ,,Toen dacht ik: ik kan ook wel de enige zijn met een pet die hier rondloopt, maar dan weten ze ook wie het is.” Nu doet hij het toch gewoon zonder pet. Hij vindt dat inmiddels ‘geen probleem’ meer. ,,Er worden ook gewoon foto’s van gemaakt (door passagiers, red.), mensen maken daar gewoon met hun mobieltje foto’s van, geen enkel probleem.”

De 56-jarige vorst vliegt ‘twee, drie keer per maand’, als hobby en om het ‘gewoon bij te blijven houden’. Hij noemt vliegen ‘heel belangrijk’ voor hem als persoon. ,,Je hebt de verantwoordelijkheid over een vliegtuig tot 180 passagiers. En je kan niet je problemen van thuis meenemen, je moet je volledig concentreren op het vliegen, dus je kan even alles afsluiten en ergens anders serieus mee bezig zijn. En het is ook gewoon leuk om met een bemanning op stap te zijn. Dat is natuurlijk altijd geestig, gezellig, om samen op pad te zijn, samen ook zo’n vlucht tot een goed einde te brengen.”

OneLove-band

De koning laat zich in de podcast ook uit over politieke statements tijdens grote sportevenementen. Hij is van mening dat sporters daar niet ‘belast’ mee moeten worden, zoals bijvoorbeeld tijdens het WK Voetbal in Qatar afgelopen najaar.

De podcast ‘Door de ogen van de Koning’ is gemaakt ter ere van het tienjarig koningschap van Willem-Alexander. Het programma is opgenomen in zijn werkkamer in Paleis Huis ten Bosch. In elke aflevering staat een jaar van het koningschap van Willem-Alexander centraal.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Op Koningsdag voelen we ons iets meer Nederlander dan normaal. Waarom eigenlijk? (video): Bekijk onze beste Koningsdag-video's in onderstaande playlist: