Willem-Alexander grapt: Rutte eet als enige koekjes in het paleis

Bij aankomst vertellen de raadsleden Willem-Alexander over het bezoek van Rutte aan de WRR een tijdje geleden. Er stonden allerlei koekjes en gezonde hapjes op tafel, zeiden de raadsleden. ,,Dan weet ik wel wat hij kiest”, zegt de koning lachend. ,,Rutte is de enige die de koekjes eet in het paleis.”

Tijdens het gesprek krijgt de koning ook informatie over gezond leven en over hoe moeilijk het vaak is om dat in de praktijk te brengen. Zelf begint hij morgen met gezond eten, zei hij grappend. ,,Eerst nog maar een kopje koffie.”

Er waren ook serieuzere noten te kraken. De koning sprak in het kader daarvan met medewerkers van de WRR ook over onder meer de toeslagenaffaire, studenten met financiële problemen, de gevolgen van de overstromingen in Limburg en de ontwikkelingen binnen de journalistiek.

‘No-brainer’

Zo kreeg de koning onder meer te horen over knelpunten rondom een studentenreisproduct. Studenten moeten hun gratis ov-chipkaart zelf stopzetten wanneer ze een diploma hebben gehaald. Volgens de raad is dat niet logisch en kan je studenten beter laten aangeven wanneer ze wél die kaart willen gebruiken. Op die manier werken studenten zich niet in de schulden omdat ze vergeten zijn het abonnement stop te zetten. ,,Een no-brainer”, vindt Willem-Alexander dat.

Later had de koning het over de afhandeling van de overstromingen in Limburg en over de toeslagenaffaire. Hij benadrukte dat het nooit had mogen gebeuren dat ouders ten onrechte grote bedragen aan kinderopvangtoeslag moesten terugbetalen. Tot slot kreeg Willem-Alexander te horen over ontwikkelingen binnen de journalistiek, zoals fake news en de informatieoorlog die ook in Oekraïne en Rusland wordt gevoerd. Leden van de raad en wetenschappers vertelden hem over het omroepbestel, polarisatie en desinformatie en hoe je zelf kan beoordelen of bepaalde zaken kloppen. Willem-Alexander zei die onderwerpen ook thuis ‘aan tafel’ regelmatig te bespreken.

