Willem-Alexander en Máxima slapen op zeiljacht De Groene Draeck van Beatrix

Het koningspaar sliep niet in een hotel op Terschelling, maar op de uitvoerig opgeknapte lemsteraak die speciaal voor de gelegenheid naar de haven van het eiland was gevaren. Aan de mast van het jacht hing de koninklijke standaard, ten teken dat de koning aan boord was.

Kostenoverschrijding

Vorig jaar maakte de Rijksvoorlichtingsdienst bekend dat de kosten daarvoor zijn overschreden. Het door het ministerie van Defensie vastgestelde vijfjarenbudget, voor de periode 2021 tot en met 2025, bedroeg in totaal 435.000 euro. Ook werd gemeld dat Beatrix als eigenaar de meerkosten zou betalen. De prinses kreeg het jacht in 1956 voor haar 18e verjaardag cadeau van het Nederlandse volk. De staat schonk haar het onderhoud.

