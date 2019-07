Willeke van Ammelrooy: Rutger Hauer was anders dan anderen

Vriendschappelijk ging Willeke van Ammelrooy goed om met Rutger Hauer. ,,Ik herinner me nog dat hij mij een keer gemist had op een Oudejaarsavond, omdat ik niet thuis was. Op 2 januari hing aan de deur een zak oliebollen met de tekst: ‘van Rutger.’”



,,Rutger Hauer was een bijzonder mens. Hij was anders dan anderen", stelt Van Ammelrooy. ,,Wij hebben in het begin van onze carrières een relatie gehad die geen lang leven beschoren was. Daarna hebben we nog samen films gemaakt, zoals Het Jaar van de Kreeft, dat ging zonder problemen. Wij waren beiden professionals.”



Van Ammelrooy was niet uitgenodigd voor zijn uitvaart. ,,Waarom ik niet bij zijn begrafenis was? Dat moet je maar aan zijn weduwe vragen.’’