Willeke van Ammelrooy: MeToo meegemaakt, alleen nooit zo genoemd

interview ‘Willeke, die wilde wel, dat was mijn imago. Nou, ik wilde dus helemaal niet’

Ze is 77 en slaapt in het wankele kampeerhuisje dat haar vader nog heeft gebouwd. Dat is makkelijker dan elke dag uit Limburg komen. Willeke van Ammelrooy speelt de komende maanden mrs. Boyle in The Mousetrap van Agatha Christie. ‘Als het gaat vriezen, heeft mijn zusje nog wel een logeerbed’, zegt ze in weekendmagazine Mezza.