Will Smith weigerde Oscaruitreiking te verlaten, Chris Rock is klap ‘nog aan het verwerken’

Will Smith werd afgelopen weekend gevraagd de Oscaruitreiking te verlaten, na de klap die hij uitdeelde aan komiek Chris Rock. De acteur weigerde dit, laat The Academy of Motion Picture Arts and Sciences weten. Intussen moet Rock het voorval ‘nog verwerken’.

The Academy is een disciplinaire procedure gestart tegen Smith. Wat die procedure precies inhoudt en met wat voor sancties de acteur rekening moet houden, is niet duidelijk. Eerder meldde de organisatie achter de filmprijzen al ‘passende maatregelen tegen de heer Smith’ te nemen. De Academy benadrukte dat dit proces ‘weken in beslag zal nemen’.

De organisatie zei ‘overstuur en verontwaardigd’ te zijn vanwege het incident. ,,De uitzending zondag van de 94ste Oscars was bedoeld als een viering van de vele mensen in onze gemeenschap die het afgelopen jaar ongelooflijk werk hebben verricht. We zijn boos en verontwaardigd dat die momenten werden overschaduwd door het onaanvaardbare en ongewenste gedrag op het podium door een genomineerde.”

Smith bood via Instagram zijn excuses aan voor de klap. ‘Ik ging over de schreef en ik zat verkeerd’, schreef Smith. ‘Grappen over mijzelf horen bij het werk. Maar een grap over Jada’s (zijn echtgenote, red.) medische aandoening kon ik niet verdragen en ik reageerde emotioneel. Ik schaam me en mijn acties zijn niet representatief voor de man die ik wil zijn’, aldus de acteur.

Staande ovatie

Chris Rock trad gisteren voor het eerst weer op, en kon daarbij rekenen op een staande ovatie van de bezoekers van zijn comedyshow. Veel wilde de komiek echter niet kwijt over het incident. Volgens Variety grapte Rock na het applaus: ,,En, hoe was jullie weekend?”. Daarna zei hij: ,,Ik heb niet veel te zeggen over wat er is gebeurd dus als je daarvoor bent gekomen; ik had al een hele show geschreven voor dit weekend.”

De comedian liet weten dat hij op een later moment zal terugkomen op het incident. ,,Ik ben nog aan het verwerken wat er is gebeurd. Er komt een punt waarop ik erover zal praten. En dat zal serieus en grappig zijn.” Een bezoeker schreeuwde volgens Variety vanuit de zaal: ,,Fuck Will Smith”, maar Rock liet zich niet tot een reactie verleiden. ,,Ik ga wat grappen vertellen. Het is fijn om er even uit te zijn.”

