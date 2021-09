Will Smith verrast acteur die hem speelt in Fresh Prince-reboot

De jonge acteur Jabari Banks heeft de rol van Will te pakken in de remake van sitcom The Fresh Prince of Bel-Air . Jabari kreeg het goede nieuws te horen tijdens een verrassend videogesprek met zijn wereldberoemde voorganger Will Smith.

In de video zit de nietsvermoedende Jabari, die op aanraden van zijn vader auditie deed, te wachten op wat komen gaat als opeens Will Smith (52) in beeld verschijnt. Die laat hem weten vereerd te zijn hem te mogen feliciteren en vervolgt: ,,Jij hebt de rol van Will in Bel-Air.” De jonge acteur slaat zijn handen voor zijn gezicht en laat weten er helemaal klaar voor te zijn. ,,Dit is een droom die uitkomt”, zegt Jabari.

De Amerikaanse sitcom The Fresh Prince of Bel-Air betekende ruim 30 jaar geleden de doorbraak voor de dan nog onbekende Will Smith. De acteur speelde een fictieve versie van zichzelf; een moeilijke puber die maar een tijdje bij zijn rijke oom en tante in de chique buurt Bel-Air in Los Angeles moest gaan wonen. De sitcom bleef zes seizoenen op tv te zien. Ook in Nederland werd de serie uitgezonden.

Streamingservice Peacock, onderdeel van het Amerikaanse tv-zender NBC, maakte onlangs bekend een reboot te maken. Dit naar aanleiding van een online video die in 2019 viraal ging waarin een fan van The Fresh Prince voorstelt hoe de serie er in deze moderne tijd uit zou zien. Of en wanneer de remake in Nederland te zien is, is nog niet bekend.

