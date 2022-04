Will Smith tien jaar lang niet meer welkom bij Oscars na klap aan Chris Rock

De periode van tien jaar gaat vandaag in. Smith mag de Oscar-uitreiking niet lijfelijk bijwonen, noch digitaal via een videoverbinding.

De organisatie biedt haar excuses aan voor het gewoon doorgaan met de tv-uitzending zonder even stil te staan bij de onverwachte gebeurtenis. ‘Het was een kans voor ons om een voorbeeld te stellen voor onze gasten en kijkers en daarin schoten we tekort, onvoorbereid als we waren op iets wat nog nooit eerder is gebeurd.’