Will Smith in therapie na Oscar-incident

Parkeerter­rei­nen voor Lowlands gevuld met 90.000 zonnepane­len: ‘Hopen inspiratie­bron te zijn’

Bezoekers van popfestival Lowlands kunnen hun voertuig voortaan parkeren onder de grootste solar carport ter wereld. Het parkeerterrein bij het festivalterrein bij Biddinghuizen is overdekt met 90.000 zonnepanelen en die beslaan een oppervlakte van 35 hectare. Dat komt neer op zo’n zeventig voetbalvelden. De locatie is al een tijdje in bedrijf, maar nu ook officieel geopend.

4 mei