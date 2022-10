Will & Grace-acteur Leslie Jordan (67) overleden na crash met auto

UpdateActeur en komiek Leslie Jordan is op 67-jarige leeftijd overleden. Dat melden diverse Amerikaanse media. Jordan kwam om het leven nadat hij met zijn BMW tegen de gevel van een gebouw in Hollywood reed. Vermoedelijk werd hij onwel tijdens de rit.

Jordan zat achter het stuur van een BMW toen hij om half 10 ‘s ochtends tegen de zijkant van een gebouw in Hollywood crashte, vertelt politieagent Lizbeth Lomeli van Los Angeles aan The Times. De acteur, onder meer bekend van zijn rol in Will & Grace, werd ter plaatse dood verklaard. De autoriteiten vermoeden dat Jordan onwel werd tijdens de rit en daardoor de controle over het voertuig verloor.

Jordan won in 2006 een Emmy voor zijn rol als Beverly Leslie in de populaire serie Will & Grace. Daarnaast was hij ook te zien in American horror story en The cool kids.

De acteur groeide tijdens de coronapandemie uit tot een internetsensatie omdat hij dagelijks humoristische video’s deelde op Instagram. Binnen een mum van tijd wist hij ruim 3,5 miljoen volgers binnen te harken.

Amerikaanse sterren staan stil bij overlijden

Verschillende Amerikaanse sterren uiten op sociale media hun verdriet over het overlijden van Leslie Jordan. ‘Dit is ongelofelijk tragisch’, schrijft presentatrice Ellen DeGeneres op Twitter. ‘Het was zo’n warme man. Mijn liefde gaat uit naar zijn familie en vrienden.’

‘Onee! Leslie! Ik heb niks anders dan fijne herinneringen aan jou terwijl we The Help filmden', schrijft de Oscarwinnares Viola Davis in een tweet. ‘Ik was nog nooit in het bijzijn geweest van iemand die zo van het leven en van mensen hield als jij. Je hart was even groot als je gevoel voor humor. Je leefde. Je was er. Rust in vrede!’

Ook The Help-actrice Octavia Spencer is verdrietig. ‘Er zit een gat in mijn hart. ik hou van je en ga je missen, maatje.’

