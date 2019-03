‘Wilhelmina Kuttje’ Janine van Elzakker uit Halsteren (73) overleden

De actrice met haar prachtige stem sprak onder meer de stem in van Beertje Colargol in de kinderserie. Daarnaast was zij in de jaren tachtig te horen in diverse VPRO-radioprogramma's van Wim T. Schippers, zoals Ronflonflon. Zij vertolkte hierin diverse stemmen, waaronder die van het beroemde personage dichteres Wilhelmina Kuttje junior. De dichteres had zogenaamd een affaire met Remco Campert.



Verder speelde Van Elzakker in De lachende scheerkwast (1981), Op zoek naar Yolanda (1984) en de hitserie Wij zijn weer thuis (1989-1994), ook van Wim T. Schippers.



Alle uitzending van Ronflonflon zijn nog terug te luisteren via de weblog van de VPRO.