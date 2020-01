Wilfred Genee wint Gouden RadioRing met Veronica Inside

DJ Hardwell openhartig over sabbatical: ‘Het is alsof ik mijzelf opnieuw heb ontdekt’

17:48 Robbert van de Corput (32), alias DJ Hardwell, geniet enorm van zijn sabbatical. Dat vertelt hij vandaag in een openhartig interview in de Revealed Podcast op YouTube. ,,Ik geniet van de gewone dingen. Boodschappen doen, samen zijn met vader en moeder, met vrienden. Ik voel me gelukkig. Het is alsof ik mijzelf opnieuw heb ontdekt’’, aldus de dj/producer.