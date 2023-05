Wilfred Genee en Johan Derksen werden aan hun eigen tafel finaal afgedroogd door Mark Rutte

Jutta Leerdam had jarenlang last van eetproble­men: ‘Ik had mezelf gebrain­washt’

Topschaatsster Jutta Leerdam had jaren last van eetproblemen. Drie jaar lang nam het zorgelijke vormen aan. Dat vertelt ze in Open Kaart, het YouTube-programma van Robbert Rodenburg. ‘Ik vond een appel ineens het lekkerste wat er was. Ik had mezelf zo gebrainwasht.’