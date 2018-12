Wil Maarten eigenlijk wel bij De Slimste Mens zitten?

'Fucking kwade' Waylon scheldt nonchalan­te Jade de huid vol

21:25 The Voice of Holland-coach Waylon is vanavond volledig uit zijn vel gesprongen tegen de 29-jarige Jade Praize: één van zijn pupillen. Volgens Waylon deugde er weinig van de lakse houding van de Nederlands-Engelse zangeres die amper tijd had om te repeteren voor de battles. ,,Ik ben fucking kwaad op jou.”