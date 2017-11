Wietze en Lieke krijgen tweede kindje

Distributeur trekt film Louis C.K. terug

18:10 Filmdistributeur The Orchard brengt de nieuwe film van de in opspraak geraakte Louis C.K voorlopig niet uit. Dat besloot het bedrijf nadat donderdag naar buiten kwam dat de regisseur en acteur beschuldigd wordt van seksueel wangedrag, meldt The Hollywood Reporter. Netflix schrapt tegelijkertijd een geplande stand-upspecial met de komiek.