Wietze de Jager en Lieke Veld delen eerste foto’s van pasgeboren zoontje

Kim Kardashian komt dit voorjaar met gevangenis­do­cu­men­tai­re

13:43 Kim Kardashian komt begin april met een kritische documentaire die ze maakte in Amerikaanse gevangenissen. In de twee uur durende docu legt de realityster juridische misstanden bloot en laat ze zien dat een aantal gevangen onterecht vastzit. De documentaire Kim Kardashian West: The Justice Project gaat op zondag 5 april in première bij de Amerikaanse truecrimezender Oxygen.