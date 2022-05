Wie wint De Verraders? Deelnemers op van de zenuwen in bloedstollende ontknoping

Spoiler alertNa acht weken gekonkel, liegen en bedriegen is er vanavond in een zinderende finale een einde gekomen aan het tweede seizoen van het hitprogramma De Verraders . De Getrouwen wisten de laatste Verrader te ontmaskeren, maar ook daarna bleef het bloedstollend spannend. Zou de zilverschat worden verdeeld of ging iemand er met de winst vandoor? Wil je niet weten wie de winnaar is? Lees dan niet verder.

Het was Frank Evenblij die in de aflevering van vanavond aan de ontbijttafel ontbrak. De presentator bleek in de nacht te zijn vermoord door Verrader Stefano Keizer. Niet geheel onverwacht: Evenblij dropte vorige week een bom tijdens het Ronde Tafel-moment door zijn wantrouwen naar Jamie Westland uit te spreken. Het had effect, want Westland werd verbannen en dat betekende dat de Getrouwen voor de tweede week op rij een Verrader hadden ontmaskerd.

En dus stond Keizers er in de slotaflevering alleen voor. De Getrouwen die nog over waren (Steven Brunswijk, Toine van Peperstraten en Dionne Slagter) hadden allemaal het vermoeden dat ook Keizers een Verrader moest zijn. Maar honderd procent zekerheid hadden ze niet. Wel viel het norse gedrag van Keizers op bij Brunswijk en Slagter. ,,Ik had hem al langer in het vizier natuurlijk. Misschien is hij op de een of andere manier van slag geraakt omdat het plan van de Verraders is ontmaskerd”, opperde Brunswijk tijdens een autoritje met Slagter.

Ondertussen stond de deelnemers nog een laatste opdracht te wachten, waarmee extra zilver verdiend kon worden. Dat klonk verleidelijk, want het bedrag van de zilverschat zou daardoor omhoog schieten en dat betekende dus ook meer winst. Maar de makers van het programma maakten het Keizers, Brunswijk, Van Peperstraten en Slagter niet gemakkelijk. Het waren op zijn zachtst gezegd pittige opdrachten. Zo moest Keizers zijn hoogtevrees overwinnen - ‘het was een verschrikking’ - en moest Brunswijk zich in een ijsbad onderdompelen.

Bij een knetterend vuurtje, onder leiding van presentator Tijl Beckand, onthulde het viertal of ze hun persoonlijke missie hadden voltooid. Nee, zo bleek. Van Peperstraten moest een tatoeage laten zetten, maar was er al snel over uit: daar ging hij niet aan beginnen. De eindstand? Er was 12 kilo extra zilver verdiend, waardoor de zilverschat in totaal uit ruim 30 kilo zilver bestond.

Spanning

In het beslissende Ronde Tafel-moment kregen de kandidaten hun allerlaatste kans om iemand te verbannen. Het woord werd gegeven aan Keizers, die verklaarde waarom hij aan De Verraders had meegedaan: hij kon het geld goed gebruiken omdat hij door de coronacrisis de afgelopen twee jaar nauwelijks inkomen had. Een sneer aan de laatste drie Getrouwen volgde: ,,Er zijn andere mensen geweest die het spel beter hebben gespeeld. Jullie zijn daarin van een afstand kandidaten geweest, die wat mij betreft niet die kwaliteit hebben getoond van ofwel acteren of mensen doorzien om op dit moment terecht te kunnen zeggen: ja, ik heb dit spel eerlijk gewonnen.”

Quote Ik ben niet een Verrader, ik ben dé Verrader Stefano Keizers

De anderen hadden na de uithaal van Keizers niets meer te zeggen en schreven de naam op van degene die ze wilden verbannen. Zowel Slagter, Van Peperstraten als Brunswijk penden Keizers’ naam op hun briefje. Slagter toonde zelfs nog medelijden: zij wilde haar eventuele winst met Keizers delen. ,,Vergeet het maar”, reageerde hij koud op haar aanbod. Het raakte Slagter, de tranen brandden achter haar ogen. Tijd om uit te huilen was er niet: Keizers werd verbannen en moest onthullen welke rol hij de afgelopen acht weken had vervuld. ,,Ik ben niet een Verrader, ik ben dé Verrader”, bekende hij. En daarmee hadden de Getrouwen voor de derde week op rij een Verrader ontmaskerd en waren er dus ook geen Verraders meer in het spel. Bingo.

Het drietal werd daarna een voor een apart genomen door Beckand. Wilden ze er alleen met de winst vandoor gaan of bleven ze trouw aan hun mede-getrouwen? ,,Misschien gaat een Getrouwe toch nog verraad plegen”, zei Slagter met een lachje op haar gezicht. ,,Wacht even, dus jij gaat gewoon verraden en deze dertig kilo voor jezelf houden?” vroeg Beckand haar. ,,Dat zou kunnen”, antwoordde Slagter geheimzinnig.

Moment van de waarheid

Brunswijk was ervan overtuigd dat dat niet zou gebeuren. Hij vertrouwde Slagter en Van Peperstraten voor de ‘volle honderd procent’. In het allesbeslissende moment moest het drietal bekendmaken of ze trouw bleven of toch gingen verraden. Brunswijk en Van Peperstraten waren stellig: zij bleven trouw aan elkaar. ,,Vrienden boven zilver”, vond Brunswijk. Maar waar had Slagter voor gekozen?



,,Ben ik wel echt zo lief als ik eruit zie?” bouwde ze de spanning in de ruimte op. De zenuwen bij beide heren bleken uiteindelijk voor niets te zijn geweest: ook Slagter bleef trouw. Daarmee werd de zilverschat verdeeld onder het drietal en kwamen zij als winnaars van het programma uit de bus. ,,Het was een prachtig avontuur, ik had het niet willen missen”, besloot Van Peperstraten.

