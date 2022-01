Wie Munich: The Edge of Wa serieus wil nemen moet wat dingen voor lief nemen

De Britse premier Neville Chamberlain (1869-1940) is de geschiedenis ingegaan als een jammerlijke figuur die zich in 1938 in München door Adolf Hitler in de luren had laten leggen met een vredesverdrag dat, zoals achteraf bleek, niet eens het papier waard was waarop de verklaring was afgedrukt. Over (een deel van) de achtergronden van deze bijeenkomst gaat de speelfilm Munich: The Edge of War, gebaseerd op het boek München 1938 van Robert Harris.