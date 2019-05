Wie Love Island het summum vindt, verdient de Frits Bom Award

In de categorie ‘vragen die niet van levensbelang zijn, maar waar je toch een hele avond je hoofd over kan breken’: waarom heeft Omroep MAX besloten de naam van zijn succesmagazine Groeten van Max te veranderen in MAX Vakantieman. Dom en onnodig, als je het mij vraagt. Groeten van Max was net een begrip geworden, Sybrand Niessen is geen Frits Bom en er is ook niets noemenswaardig aan het programma gewijzigd.