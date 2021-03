Wie is Sarah van Soelen, de vrouw die André steunt in moeilijke tijden?

De breuk tussen André en Monique hield de gemoederen gisteren al flink bezig, maar nu André in een openhartig bericht rept over een ‘goede vriendin’, draait de geruchtenmolen helemaal op volle toeren. Wie is Sarah van Soelen, de vrouw die volgens André in moeilijke tijden voor hem klaarstaat en met wie hij een liefdesrelatie niet uitsluit?

Volgens de 27-jarige André hebben Sarah en haar familie hem in goede én slechte tijden opgevangen. Ze zijn naar eigen zeggen 'een enorme steun en toeverlaat’ voor hem geweest, vooral op momenten dat hij er doorheen zat. Hazes bouwde de afgelopen maanden een goede band op met met Sarah, de dochter van de vermogende Electro-Cirkel-directeur Rudolf van Soelen. De zanger stelt dat hij ‘een sterke klik’ voelde met haar, toch bleef het bij vriendschap. Nu André en Monique definitief met elkaar hebben gebroken, klinkt er plots een ander geluid. ‘Dat daar in de toekomst mogelijk meer uit zou kunnen ontstaan, sluit ik niet uit’, hintte hij vannacht op een mogelijke romance met de brunette.



De 25-jarige Sarah van Soelen is geen grijze muis. Op haar Instagramaccount, waar ze op het moment van schrijven ruim 50.000 volgers heeft (en dat aantal blijft ondertussen in razend tempo groeien), poseert ze veelvuldig in glamoureuze outfits. Van glitterjurkjes met daaronder hoge hakken van peperdure designermerken als Saint Laurent en Christian Louboutin tot kiekjes waarin ze in haar bikini in haar eigen zwembad dobbert: het ontbreekt de influencer in ieder geval niet aan luxe.

Sarah woont in Bergschenhoek, onderdeel van de zogenoemde B-driehoek (Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk), een dorp met 18.000 inwoners vlakbij Rotterdam. De kans is groot dat André haar via via kent, want via Monique bouwde hij in de Maasstad een groot netwerk op. In 2018 kocht het stel een villa in Berkel en Rodenrijs, daar woont Monique nu met zoontje André. De familie van Soelen woont ook in een villa, in een wijkje dat enkel is te bereiken via een aantal bruggetjes.

Influencer Sarah schuwt de spotlights niet. Zo schitterde ze in 2019 in een videoclip van zanger Quido van de Graaf, die in de halve finale van The Voice of Holland strandde. Bovendien werkt ze voor een modezaak in Rijswijk, die op Instagram 36.000 volgers telt. Ook op dit account is de brunette dagelijks te zien in video’s en op foto’s. Ze flaneert in zomerse jurkjes, comfy huispakken, oversized blazers en verschillende soorten topjes. ,,Dames, kijk eens wat een beeldig outfitje”, jubelt Sarah onder meer in de filmpjes.

Tekst gaat verder onder de video

Opvallend is dat Sarahs volgers op Instagram niet allemaal onbekend zijn. BN’ers als Patty Brard, Nicolette Kluijver, Giel Beelen, Fred van Leer, Rob Dekay, Tygo Gernandt en natuurlijk André Hazes, zien haar updates in hun tijdlijn. Ze kan rekenen op tientallen reacties onder haar kiekjes. Ook RUMAG-presentator Rene Watzema is van de partij in de reacties onder haar foto's. Nadat André haar naam gisteren onthulde, schakelde Sarah de reactiemogelijkheid op Instagram uit voor mensen die ze niet kent.

Sarah heeft een goede band met haar familie. Ze lijkt als twee druppels water op haar moeder Rebecca en haar zusje Julia, die in Rotterdam een nagelsalon heeft. Vader Rudolf is eigenaar van het Rotterdamse Electro-Cirkel, de op één na grootste lampenfabrikant van Nederland. In 2016 had het bedrijf een marktaandeel van 22 procent, goed voor tientallen miljoenen lampen per jaar. Een grote speler dus. De lampen die Van Soelen maakt, van het merk Calex, liggen in veel bouw- en supermarkten. Winkels als Kwantum verkopen de producten onder hun eigen label. Electro-Cirkel bestaat overigens uit twee takken: scheepvaart en lampen. Het bedrijf fungeert allereerst als ship chandler. In die rol zorgt het ervoor dat schepen in de Rotterdamse haven van nieuw elektrotechnisch materiaal worden voorzien - van lampen tot magnetrons.

