Wie is de Mol? met 2,9 miljoen kijkers best bekeken op de zaterdagavond

Kijkcijferkanon Wie is de mol? was zaterdag wederom het best bekeken programma op de Nederlandse tv. De tweede aflevering op NPO 1 werd met bijna 2,9 miljoen kijkers wel iets minder bekeken dan de seizoensstart vorige week. Daar keken ruim 3 miljoen mensen naar.

Het populaire AvroTros-programma brak vorige week records. Niet alleen was het de best bekeken seizoensstart, maar via uitgesteld kijken werd de eerste uitzending door nog eens een miljoen mensen extra gezien. Het totaal kwam daarmee op 4,06 miljoen kijkers. Nog nooit keken er zoveel mensen naar een aflevering van Wie is de Mol?.

Het best bekeken alternatief was zaterdag de RTL 4-zangshow All Together Now, dat 794.000 kijkers wist te bekoren.. Aansluitend trok Wie ben ik? 911.000 kijkers. Op NPO 1 zagen intussen 973.000 mensen de serie Hoogvliegers, terwijl ook het Wie is de Mol?-napraatje Moltalk in trek was op NPO 3 met ruim 1 miljoen kijkers.

Dancing on Ice

SBS6 had een minder goede avond. De halve finales van Dancing on Ice trok 412.000 kijkers. Zij zagen hoe Tommie Christiaan, Elske DeWall, Juvat Westendorp en Donny Roelvink de eindstrijd bereikten. Nicolien Sauerbreij viel af. De show, gepresenteerd door Patty Brard en Winston Gerschtanowitz, begon aanvankelijk goed. Bij aanvang in december opende Dancing on Ice de score met 748.000 kijkers. Toen moest het SBS-programma het afleggen tegen de eenmalige terugkeer van Kopspijkers, dat door bijna 2 miljoen mensen werd bekeken. Nu heeft Dancing on Ice kijkcijferkanon Wie is de Mol? tegenover zich.