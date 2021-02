Wie is de mol? heeft spannende finale in petto, deze deelneemster wint in ieder geval niet

Tijdens de laatste avond zaten Charlotte, Roxanne en Renée aan het diner en vroegen ze elkaar of ze de mol waren. Meer dan wat speculaties en vragende blikken leverde dat niet op. Aan het eind van de uitzending sprak Presentator Rik van de Westerlaken de drie deelneemsters persoonlijk toe, voordat ze de laatste test moesten maken. Die finaletest bestaat veertig vragen over het gedrag en de identiteit van de mol. De uitslag daarvan bepaalt wie de winnaar is van het populaire programma.



Charlotte en Rocky denken dat Renéé de mol is. Die houdt het zelf op Rocky. Dat bleek toen de vrouwen de test aan het maken waren. Het was Rik die aan het eind een tipje van de sluier oplichtte. Hij maakte bekend dat Charlotte niet de mol is en ook niet de winnaar van het spel. De definitieve uitslag wordt volgende week bekendgemaakt, aldus presentator Rik van de Westelaken.