Wie gelooft het gladde juichverhaal van Humberto?

Stel dat er een prijs bestond voor het slechtste tv-interview van het jaar. Dan nomineer ik bij deze het gesprek tussen Matthijs van Nieuwkerk en Humberto Tan, afgelopen vrijdag in De Wereld Draait Door. Het was gewoon pijnlijk om te zien.



Humberto was zonder twijfel de hoofdprijs voor de maandelijkse media-uitzending van DWDD. Het hele jaar heeft hij nog amper gereageerd op zijn kelderende kijkcijfers, maar sinds er door mijn inmiddels beruchte RTL-column een storm losbarstte die Johan Derksen opblies tot orkaan Irma, wilde hij ineens wel.



Laat ik hem op deze plek daarvoor ook eens een compliment geven: hulde, dan heb je lef. In elk geval meer dan zijn baas, RTL-programmadirecteur Erland Galjaard, die zich al bijna twee weken angstvallig stil houdt.



Helaas werd het gesprek een aaneenschakeling van gemiste kansen. Van Matthijs, die verzuimde om de schurende, maar noodzakelijke vragen te stellen. Ik vermoed omdat hij als vakbroeder te doen heeft en meevoelt met zijn getergde RTL-collega. Gelukkig werd hij af en toe gered door tafelheer Marc-Marie Huijbregts en andere gast Frank Evenblij, die minder schroom hadden om de vinger op de zere plek te leggen.



Maar het was vooral een gemiste kans van Humberto zelf, die eindelijk een beetje goodwill had kunnen kweken bij de kijker door zich simpelweg eerlijk en kwetsbaar op te stellen. Dat wilde hij ook, zei hij aan het begin van het gesprek, dat had hij geleerd van zanger Dotan.



Maar wat kregen we? Een glad juichverhaal, compleet met bijbehorende gemaakte grimas die als een masker op zijn gezicht zat geplakt. Het gaat namelijk helemaal niet slecht met zijn programma, hield Humberto vol. We zien het met zijn allen gewoon niet goed. De kijkcijfers zijn dan wel gehalveerd, maar het marktaandeel en bereik in de voor RTL commercieel belangrijke doelgroep is onveranderd. Niks aan het handje dus. Nou ja, misschien, een klein beetje, want echt blij zijn ze bij de zender nou ook weer niet, nee, maar laten we het vooral niet overdrijven. En een imagoprobleem? Dat zijn ‘aannames’.



Ik vrees dat Humberto, en iedereen bij RTL, dit waarschijnlijk écht gelooft. En dat is precies het probleem.