Wie de neiging heeft om na twee afleveringen van Shining Girls af te haken maakt een fout

RecensieIn onze playlist maken we je wegwijs in het actuele aanbod van on demand-films, series, albums en podcasts. Wat moet je (niet) gezien of geluisterd hebben en waarom? Vandaag de misdaadserie Shining Girls .

Shining Girls Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Misdaadserie (Apple TV+)



Dankzij haar aandeel in bekroonde tv-series als Mad Men en vooral The Handmaid’s Tale staat actrice Elisabeth Moss bij pers en publiek hoog aangeschreven als vertolkster van complexe personages.

Wie dacht dat zij deze rollen de top van haar kunnen had bereikt moet zeker haar nieuwe serie Shining Girls bekijken die zij mede produceerde en waarvan zij zelf een aflevering regisseerde.

Moss speelt in deze reeks Kirby, die werkt als archivaris bij een van de grootste kranten van Chicago. De vrouw heeft een traumatische ervaring achter de rug. Zij is de enige overlevende van een seriemoordenaar die ooit in een slachthuis werkte en zijn vrouwelijke slachtoffers als een varken opensnijdt, van navel tot borstbeen.

Dat had afschuwelijke beelden op kunnen leveren, maar de makers van Shining Girls houden zich wat gore geweldsscènes behoorlijk in. Moss licht dat toe in een zoominterview. ,,We hebben daar bewust voor gekozen. Ik heb geen morele bezwaren tegen geweld in series. Kunstuitingen mogen wat mij betreft nooit gecensureerd worden. Maar een overdaad aan bruut geweld kan wel de blik van de kijker vertroebelen.”

Demonen

De nadruk van de serie ligt op de gemoedstoestand en de veerkracht van Kirby. ,,Zij is een vrouw die moet zien te overleven met haar demonen. Ook omdat haar omgeving haar niet kan helpen om de dader te vinden, probeert zij het zelf.”

Kirby wordt heen en weer geslingerd door verschillende tijdzones uit haar leven die ook voor de kijker heel verwarrend zijn. Haar geheugen is aangetast. Zij weet niet dat zij getrouwd is, herkent haar eigen woning niet en ook op haar werk verkeert zij in een voortdurende staat van verwarring. Het lijkt alsof zij voortdurend onder invloed is.

Wie de neiging heeft om na twee afleveringen af te haken maakt een fout. Na de derde aflevering wordt mondjesmaat duidelijk gemaakt waarom Kirby in parallelle werelden lijkt te leven.

Haar missie in Shining Girls is een speurtocht naar de seriemoordenaar. Een uitgekauwd gegeven dat echter een originele aanpak krijgt. Als documentalist in het krantenarchief ontdekt Kirby dat zij niet het enige slachtoffer is van de door Jamie Bell vertolkte seriemoordenaar die zijn slachtoffers jarenlang observeert en alles weet over hun privéleven. Later wordt duidelijk dat hij door de tijd kan reizen en daardoor zijn slachtoffers tot wanhoop brengt.

Intrigerend verhaal

De serie is gebaseerd op het gelijknamige boek van de Zuidafrikaanse schrijfster Lauren Beukes. Moss was meteen gefascineerd toen zij het las. ,,Ik vond het een intelligent en intrigerend verhaal. Het is een combinatie van een thriller en een sciencefictionverhaal. Hoewel de kijker niet moet denken aan ruimteschepen en maffe wetenschappers. Maar ik had nog nooit zoiets gelezen en daarom wilde ik zo nauw mogelijk bij deze reeks betrokken worden.”

Interessant is de moeder van Kirby in Shining Girls. Zij is leadzangeres in een punkband. Moss (40) is afkomstig uit een hippiegezin. Haar moeder speelde harmonica in een bluesband. ,,Het is een interessante bijkomstigheid. Maar mijn verhouding met mijn moeder was totaal anders.”

De agenda van de actrice is tot de nok toe gevuld. Er komt in elk geval nog een seizoen van The Handmaid’s Tale. ,,Maar wanneer die wordt uitgezonden is een groot geheim dat ik niet ga verklappen.”

Blader hieronder in onze database met series:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.