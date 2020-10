Whoopi Goldberg hint naar Sister Act 3

Geen publiek meer bij Amerikaan­se talkshows door coronavi­rus

11 maart Per direct worden bij een aantal grote Amerikaanse talkshows geen bezoekers meer toegelaten in verband met het coronavirus. Onder meer de populaire ABC-shows The View, gepresenteerd door onder anderen Whoopi Goldberg, en Live With Kelly and Ryan moeten het voorlopig zonder publiek stellen. Dit meldt Page Six.